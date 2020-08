FOTOREPO: Na de hitte een dagje genieten van terrasjes en verfrissend water Bart Mertens

01 augustus 2020

19u00 0

Tien graden minder in vergelijking met gisteren en bijgevolg was het vandaag tijd om te genieten na het puffen en het zweten. Hoewel de zon eerder aarzelend aan de dag begon, kwam ze er toch nog goed door en dat was voor veel mensen het signaal om te genieten. Dat deden ze uiteraard op de vele terrasjes van Leuven maar ook waterplezier mocht niet ontbreken op het zomerlijstje. Onze fotograaf ging op pad en kwam terug met fijne beelden.