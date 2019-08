FOTOREPO: Linde Merckpoel leest voor in kinderdagverblijf Kabouterberg Bart Mertens

15u45 0 Leuven Kinderdagverblijf Kabouterberg kreeg gisteren een bijzondere gast op bezoek. Niemand minder dan Linde Merckpoel van Studio Brussel kwam langs om voor te lezen.

Hoog bezoek in kinderdagverblijf Kabouterberg van de KU Leuven in de Herestraat in Leuven. Vanmorgen verraste presentatrice Linde Merckpoel (Studio Brussel) de kinderen met een voorleessessie. Uiteraard kwam Linde niet zomaar voorlezen uit een boek. “Het bezoek kadert in een traject met als doel om taal nog beter te integreren in het dagelijkse leven van de baby’s en peuters”, zegt Marina De Greef, directeur kinderdagverblijven aan de KU Leuven. “Hoe meer kinderen met taal in contact komen hoe beter voor hun verdere ontwikkeling. Het traject ook heeft speciale aandacht voor wat stillere of anderstalige kinderen en gezien het feit dat de KU Leuven personeel vanuit de hele wereld heeft, zijn dat er heel wat.”

