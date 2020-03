FOTOREPO: Leuvense kinderen tekenen voor rusthuisbewoners Bart Mertens

17 maart 2020

13u40 12 Leuven Leuvense scholen, kinderen en jongeren gingen maandag al aan de slag om tekeningen te maken voor bewoners in de woonzorgcentra. De stad riep kinderen op school en thuis op om te tekenen en zo de rusthuisbewoners een hart onder de riem te steken.

Onder meer in De Ark en bij Pee en Nel tekenden de kinderen voor oudere Leuvenaars. Enkele jongeren kwamen hun kunstwerken persoonlijk afgeven aan het stadskantoor. “Door tekeningen te maken tonen zij hun solidariteit. Voor de ouderen die geen bezoek mogen ontvangen, is dat een enorme opkikker. Zo brengen we de warmte van Leuven in hun kamer binnen”, zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a).

De tekeningactie is onderdeel van de grootschalige actie ‘Leuven Helpt’. Kinderen en hun ouders die graag een tekening opsturen naar een rusthuisbewoner kunnen die per post bezorgen aan de stad Leuven (Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven). De stad verdeelt de tekeningen over alle Leuvense woonzorgcentra. Zelf een tekening posten in de brievenbus van de stad Leuven voor de ingang van het stadskantoor of in de brievenbus van een woonzorgcentrum in de buurt behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.