FOTOREPO Leuvense handel maakt balans op van eerste shoppingzaterdag: “Het is met de rem op”

Bart Mertens

17 mei 2020

17u30 3 Leuven De Leuvense middenstand had veel verwachtingen over de eerste shoppingzaterdag sinds de uitbraak van de corona-epidemie maar die werden niet ingelost. Er was meer volk op straat maar dat vertaalde zich niet in opvallend meer aankopen. “Het is met de rem op en het is nog niet genoeg om de opgelopen verliezen in te halen”, zegt Erik Meulemans van Mertens Schoenen.

De eerste zaterdag shoppen sinds 13 maart…Er werd veel van verwacht maar de olifant baarde uiteindelijk een muis in Leuven. Hoewel het behoorlijk druk was op straat en er merkelijk meer volk op stap was in vergelijking met de voorbije weekdagen vertaalde zich dat niet in merkelijk meer aankopen. Eén grote uitzondering: de voedingszaken. Zo was het bijvoorbeeld aanschuiven aan viswinkel De Walvis in de Mechelsestraat. Bij de modezaken was het een ander scenario. Amper wachtrijen, al kan er ook niet gesproken van een mislukte eerste zaterdagshopping sinds de uitbraak van de corona-epidemie. “Er waren zeker klanten maar het waren er minder dan we hadden verwacht”, zegt Erik Meulemans van Mertens Schoenen in de Mechelsestraat. “Het is alsof de mensen naar de stad komen en winkelen met de rem op. Van funshopping was dus helemaal geen sprake en dat is ook niet de bedoeling want de corona-epidemie is nog niet weg. Toch moeten we eerlijk zijn en stellen dat het tot op heden nog niet genoeg is om de opgelopen verliezen in te halen. We hopen op beterschap in de komende weken. Het is perfect veilig om te shoppen want de handelszaken hebben alle noodzakelijke maatregelen genomen.”

Horeca

Ook de uitbaatster van Nuvola aan het Margaethaplein beleefde zaterdag geen topdag. “Eigenlijk was er minder volk dan de voorbije weekdagen sinds de heropening”, vertelt uitbaatster Natalie Decoster. “Het is geen gemakkelijke periode maar we moeten erdoor. De verkopen via de webshop lopen nog wel, al zijn er wel minder bestellingen sinds heropening van de fysieke winkels. Vergelijken met vroeger is niet evident voor mij want Nuvola was pas enkele weken open toen de corona-epidemie uitbrak. Toch heb ik er goede hoop in dat alles goed zal komen. Ik hoop ook dat de horeca snel terug de deuren mag openen want ik merk dat de mensen dat aspect wel missen als ze naar de stad komen om te shoppen.”