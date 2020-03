FOTOREPO Leuvenaars dragen afvalophalers warm hart toe Bart Mertens

26 maart 2020

17u00 0 Leuven Leuvenaars bedanken tijdens deze coronacrisis massaal de afvalophalers. “En dat wordt erg geapprecieerd. De afvalophalers blijven in deze coronacrisis aan het werk om onze stad proper te houden. Hun werk werd wel aangepast zodat ze de maatregelen rond ‘social distancing’ kunnen toepassen”, zegt schepen Thomas Van Oppens (Groen).

Van een strikje aan de vuilniszak tot een tekening aan het raam of een welgemeende zwaai van dank…De Leuvenaars uiten hun dankbaarheid massaal voor de inspanningen van de afvalophalers die hard blijven werken tijdens de corona-epidemie. De afvalophalers legden al deze hartverwarmende initiatieven vast op foto en bedanken op die manier dan weer de mensen voor hun steun. “Het is belangrijk dat het afval in onze stad ook tijdens deze coronacrisis wordt opgehaald”, zegt schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens. “De afvalophalers zorgen ervoor dat deze crisis niet ook een afvalcrisis wordt en de Leuvenaars waarderen dat enorm. Het is hartverwarmend om te zien dat Leuvenaars op een creatieve manier de afvalophalers bedanken. De afvalophalers waarderen dit enorm.” Nog dit: de stad Leuven moedigt alle Leuvenaars aan om de komende weken de afvalophalers te blijven steunen. “Het zou fantastisch zijn als er een strikje, tekening of briefje hangt aan elke vuilniszak of GFT-bak”, besluit schepen Van Oppens.

Meer beelden van Vlaanderen in coronatijden zijn hier te vinden.