FOTOREPO Kruidtuin kleurt wit en paars maar het kan nog gaan vriezen… Bart Mertens

10 januari 2020

De natuur is een beetje in de war en dat blijkt eens te meer in de Leuvense Kruidtuin. Daar komen de helleborussen al piepen en dat is wel erg vroeg op het jaar. Oorzaak is uiteraard de tot op heden uitzonderlijke warme winter. We hebben nog maar acht vriesdagen achter de rug en dat veel minder dan gewoonlijk. Toch zou het nog koud kunnen worden in januari en februari volgens specialisten. In afwachting daarvan is toch al een beetje genieten van witte en paarse bloemen in de Kruidtuin. Onze fotograaf Patrick Vertommen zocht de rust op en bracht de kleurenpracht in beeld in een fotoreportage.

