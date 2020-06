FOTOREPO en VIDEO: vijvers van Bellefroid in Wilsele, de parel waar uilen en bevers thuis zijn en sinds kort ook Leuvenaars Bart Mertens

13 juni 2020

17u00 3 Leuven Eind vorig jaar kocht stad Leuven de vijvers van Bellefroid. Dat verscholen stukje natuur naast de Vaart in Wilsele was tot voor kort privébezit maar nu zijn ook Leuvenaars welkom in het domein van 21 hectare met twee vijver. “Iedereen kan er komen genieten van de rust en de natuur. Ik ben tevreden dat we zo’n groot natuurgebied kunnen openstellen voor de Leuvenaars”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).



Een groene parel van 21 hectare op een boogscheut van hartje Leuven. Zo kunnen we de vijvers van Bellefroid in Wilsele zonder blozen omschrijven. De stad Leuven slaagde erin om dit domein –liefst 40 voetbalvelden groot- aan te kopen en stelde het onlangs open voor het publiek. Zonder enige twijfel een meerwaarde voor Leuven, zeker nu de corona-epidemie het belang van natuurdomeinen voor rust en ontspanning eens te meer heeft aangetoond. Schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (sp.a) stelde al een wandelpad open langs een deel van de zuidelijke vijver maar er is nog veel meer op komst. “In de loop van 2021 zal je helemaal rond de zuidelijke vijver kunnen wandelen. Wandelaars zullen de natuur echt kunnen beleven. We willen graag een houten vlonderpad en een vogelkijkhut plaatsen.”

In de loop van 2021 zal je helemaal rond de zuidelijke vijver kunnen wandelen. Wandelaars zullen de natuur echt kunnen beleven Schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (sp.a)

De noordelijke vijver kan je enkel vanop afstand bewonderen omwille van de grote natuurwaarde. “We willen de natuur beschermen”, zegt schepen Wadera. “De stad installeerde wel al houten kijkgaten langs het pad waardoor je een prachtig zicht hebt op de noordelijke vijver. Later komen er ook uitkijktorens en borden met informatie over de fauna en flora. Er is een grote diversiteit aan vogels: eenden, ganzen, zwanen, uilen en spechten. Ook andere dieren hebben hier hun thuis: egels, marters, reeën en zelfs de bever.”

FOTOREPO