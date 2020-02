FOTOREPO Een eerste blik op de vernieuwde bibliotheek Tweebronnen Bart Mertens

18 februari 2020

17u26 3 Leuven Sinds september vorig jaar zijn er renovatiewerken aan de gang in de Bib Leuven Tweebronnen. De heropening van de gerenoveerde publieksruimte komt stilaan in zicht. De bibliotheek geeft honderd Leuvenaars alvast een eerste blik achter de schermen op zaterdag 7 maart maar in afwachting daarvan ging HLN Leuven al even een kijkje nemen.

Voorlopig moeten de Leuvenaars het door de renovatiewerken in de bibliotheek nog stellen met de tijdelijke MiniBib en de filialen in de deelgemeenten maar binnenkort heropent de stadsbibliotheek in Tweebronnen. Met een duurzame verlichting, een moderne sorteerrobot en een nieuwe vloer mogen de inwoners van Leuven zich verwachten aan een gemoderniseerde bib. “De schilderwerken zijn achter de rug, de nieuwe vloer van 4.000 m² is geplaatst en de duurzame ledverlichting wordt geïnstalleerd. Verder hebben we ook een sorteerrobot die aan de slag gaat in de vernieuwde bib”, vertelt schepen Lalynn Wadera (sp.a). Goed om weten: wat niet opnieuw gebruikt werd tijdens de renovatie kreeg een andere bestemming. Zo kwam het houten podium bijvoorbeeld terecht in het Sociaal Atelier van Leuven.

De verhuizing wordt een huzarenstukje met 120.000 materialen Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a)

De stadsbib staat nu voor een verhuizing en dat wordt nog een hele operatie met zo’n 120.000 materialen. “Een huzarenstukje maar een goede voorbereiding is alles”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a). “Bib Leuven Tweebronnen sluit van 9 tot en met 27 maart om de herinrichting te realiseren. Tijdens de verhuisperiode is uitlenen in de Bib Leuven Tweebronnen niet mogelijk, maar wel in de filialen want die zijn gewoon open. In Tweebronnen zal wel een kleine leeszaal ingericht worden voor kranten- en tijdschriftlezers. Daar kunnen ook gereserveerde materialen opgehaald en uitgeleende boeken ingeleverd worden.”

Wie echt niet meer kan wachten, maakt overigens kans op een rondleiding achter de schermen op 7 maart. De eerste 100 lezers die zich inschrijven, krijgen de vernieuwde bib als eerste te zien. Inschrijven is verplicht via leuven.bibliotheek.be. Op zaterdag 28 maart rolt de Bib de rode loper uit voor het grote publiek van 10 tot 17 uur.