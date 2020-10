FOTOREPO: de treurige aanblik van de leegstand in de Bondgenotenlaan

Leuven

lege

Meer dan 30 lege winkelpanden in de Diestsestraat en ook in de Bondgenotenlaan is de leegstand niet om vrolijk van te worden. Stond de teller in november 2019 nog op 19 leegstaande handelspanden dan klokt de Bondgenotenlaan een klein jaar later al opmerkelijk hoger af inzakewinkelruimtes. Een fotorepo die allesbehalve vrolijkheid oproept maar misschien kan ‘fygitaal winkelen’ de spreekwoordelijke meubelen wel redden in de traditionele winkelstraten.