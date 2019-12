FOTOREPO: De 12 parken van Leuven tegen 2025. Ontdek hier de groene oases van de toekomst… Bart Mertens

04 december 2019

17u30 0 Leuven Leuven krijgt er de komende jaren heel wat nieuwe parken bij en andere parken krijgen dan weer een grondige opfrisbeurt. “Dat de stad er binnen 6 jaar een stuk groener ziet, staat als een paal boven water. Vier bestaande parken worden gerenoveerd en er komen ook acht nieuwe parken bij”, zegt schepen Lalynn Wadera (sp.a). Ontdek hier in welke parken u in de toekomst zal kunnen genieten van een groener Leuven.

1. Hertogensite

“Op de plaats waar nu nog een grote grijze parking ligt achter het Sint Pietersziekenhuis, komt in de komende jaren een park van één hectare groot. Hier alleen al komen er 200 extra bomen bij in de stad.”

2. Handbooghof

“Tussen de Brusselsestraat en de Brouwersstraat ligt een verbindingspad voor voetgangers en fietsers. De oude stadsomwalling die daar te zien is, wordt gerestaureerd en de omgeving krijgt een groene invulling.”

3. Scheutsite

“Langs de Zavelstraat in Kessel-lo kocht de stad de Scheutsite aan. Verenigingen, sportclubs, scholen en andere groepen kunnen hier in de toekomst genieten van 6000 m² binnenruimte en 10 hectare parkgebied. De site biedt een waaier aan mogelijkheden.”

4. Tuin van Villa

“De stad kocht een villa met tuin aan in de Onze-Lieve-Vrouw-straat. Achter de villa ligt een prachtige tuin die grenst aan de Aa, een arm van de Dijle. Deze tuin wordt publiek toegankelijk. Wie weet, kan hij op termijn een verbinding vormen met het park aan de Hertogensite.”

5. Vijvers van Bellefroid

“Met de aankoop van de Vijvers van Bellefroid krijgt de Leuvenaar toegang tot een oase van groen en water. Het domein is groter dan de Vijvers aan de Abdij van Park. Iedereen zal hier kunnen genieten van de natuur en dat op een boogscheut van het stadscentrum in deelgemeente Wilsele.”

6. Groene ruimte aan Sint-Jacobskerk

“Van zodra de werkzaamheden aan de kerk klaar zijn, kan dit groene plekje met de mooie bomen uitgroeien tot een rustpunt voor de buurt.”

7. Burenberg

“Op de voormalige site van drukkerij Acco komt een nieuwbouwproject Burenberg met een centrale publiek toegankelijke tuin.”

8. Tweewaters

“Wie van het centrum van Leuven naar de Vaartkom wandelt, doorkruist aan de Balk van Beel het toekomstige park Tweewaters. Met park Tweewaters brengt de bekende landschapsarchitect Bas Smet weer natuurlijk reliëf in het gebied, met uitzicht op de Dijle en de Vunt.”

9. Stadspark

“Het stadspark is historisch erfgoed dat meteen al in 2020 een nieuwe adem krijgt. Grote, oude bomen, de toren en de omwalling zijn beschermd en blijven in het park aanwezig. Met een goede combinatie van groen en belevingswater blijft het vernieuwde stadspark een groene long in het midden van het stadscentrum.”

10. Heuvelhofpark

“Het Heuvelhofpark is een van de grootste parken van Leuven, gelegen rond het oude en statige deelgemeentehuis van Kessel-lo. Met de Kesselse feesten, de fit-o-meter en de doorgang naar het Koetshuis is het een druk bezocht park. Het park werd aangelegd in Engelse Landschapsstijl en de heraanleg van het park brengt die grandeur terug. De waterval in de grot wordt in ere hersteld.”

11. Bruulpark

“In het Bruulpark vinden veel evenementen plaats en de speeltuin is ideaal voor kinderen uit de buurt. Na de bouw van parking Benedenstad krijgt het Bruulpark een opfrissing en wordt het ook nog een stukje uitgebreid.”

12. Park aan Kartuizerklooster

“Het Kartuizerklooster is één van de verborgen parels in Leuven. Verscholen achter een lange rij huizen is het park een oase van groen en rust. Met de renovatie van het park krijgt deze rustplek een nieuwe adem.”