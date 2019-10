FOTO’S: Zo vierden jullie Wilsele On Fire ADPW

06 oktober 2019

In gemeenschapscentrum De Bosstraat in Wilsele vond zaterdag de 18e editie van Wilsele On Fire plaats. Zowat 800 feestvierders tekenden present op dé 25-plus- party van de regio. Dat gebeurde in een stijlvol decor, samen genietend van de hits van vroeger én nu. En of er goed gevierd werd.