Fonk vzw boekt record: 130.000 bezoekers met dank aan Cinema ZED. “Drukst bezochte arthousebioscoop van Vlaanderen”, zegt Johan Van Schaeren Bart Mertens

08 januari 2020

15u29 0 Leuven 2019 was een bijzonder goed jaar voor Fonk vzw, de Leuvense organisatie achter projecten als Cinema ZED, filmfestival DOCVILLE, Kortfilmfestival Leuven en filmdistributeur Dalton Distribution. Meer dan 130.000 bezoekers op de teller en dat is een stijging met ruim 22,5% in vergelijking met 2018.

De stijging was het sterkst voelbaar bij Cinema ZED dat bijna drie jaar na de opening van de nieuwe bioscoopzalen in de Vesaliusstraat in Leuven de verwachtingen ruimschoots inlost. Met bijna 110.000 bezoekers in 2019 groeit ZED uit tot de drukst bezochte arthousebioscoop in Vlaanderen. 2019 was dan ook een mooi filmjaar met toppers zoals Joker, Dolor Y Gloria en exclusief in ZED de erg succesvolle vertoningen van de documentaire ‘De Slag om Leuven’. Ook de festivals DOCVILLE 2019 en Kortfilmfestival Leuven 2019 konden mooie cijfers voorleggen. Het openlucht filmfestival Zomerfilms 2019 -dat Fonk organiseert in het kader van Het Groot Verlof in Leuven- haalde een bezoekersrecord. Hetzelfde geldt voor de schoolvertoningen. Ruim 8.000 leerlingen van scholen uit Leuven en ruime omgeving bezochten in 2019 een door Fonk vzw georganiseerde filmvertoning.”

Ondanks het aanbod op de streamingplatformen en in de multiplexen vindt een steeds groter publiek de weg naar kleinschalige bioscopen Johan Van Schaeren van Fonk vzw

Volgens algemeen coördinator Johan Van Schaeren vindt een steeds groter publiek de weg naar de kleinschalige bioscopen. “De recordcijfers die Fonk vzw haalde in 2019 staan niet op zichzelf. De ‘arthousebioscopen’ doen het allemaal behoorlijk goed de afgelopen jaren. Ondanks het massale aanbod op de streamingplatformen en in de multiplexen, vindt een steeds groter publiek de weg naar kleinschalige bioscopen. Deze cinema’s bevinden zich doorgaans in het centrum van de stad en hebben een brede en kleurrijke programmatie van kwalitatieve films voor jong en oud. De laatste jaren openen met de regelmaat van de klok nieuwe zalen hun deuren. Na de nieuwe zalen van Cinema ZED in 2017 in Leuven opende in Antwerpen bijvoorbeeld recentelijk De Cinema en werd met Netwerk in Aalst een nieuwe filmwerking ontplooid. In Mechelen opent Lumière dan weer een nieuwe stadsbioscoop in 2021 en ook de Stad Hasselt sprak heel recent nog het voornemen uit een plek te willen voorzien voor een nieuwe stadsbioscoop.”