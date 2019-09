Fitness even ontruimd na elektriciteitsbrand ADPW

24 september 2019

10u57

De Life Style Fitness in de Penitentienenstraat moest maandagavond omstreeks 17 uur ontruimd worden, nadat een elektriciteitsbrand was ontstaan achter een valse gipsen muur. Twee elektriciteitsbranden waren beginnen smeulen. Het aanwezige publiek werd snel en zonder problemen naar buiten geleid. De brandweer had het probleem snel onder controle. Daarna mocht iedereen weer naar binnen.