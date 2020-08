Fitchen-oprichter Koen Mortier strijkt nu ook neer op Grote Markt in Leuven Bart Mertens

23 augustus 2020

11u00 2 Leuven Leuven heeft er binnenkort een nieuwe hotspot bij. Op 26 augustus opent Koen Mortier een nieuw Fitchen-restaurant op de Grote Markt. Fitchen is gespecialiseerd in ‘healthy fastfood’.

“In tegenstelling tot heel wat andere horecazaken die het de afgelopen maanden moeilijk hebben gehad om het hoofd boven water te houden, breidt Fitchen nog uit”, zegt oprichter Koen Mortier. “In juli werd al een nieuw restaurant in Brugge geopend en dat was - ondanks COVID-19 - een gigantisch succes. Op de openingsdag is het restaurant zelf twee uur vroeger moeten sluiten dan voorzien omdat alles al was uitverkocht. Het nieuwe Fitchen-restaurant in Leuven zal gevestigd zijn in het hart van de stad: op de Grote Markt. Je zal er zowel ter plaatse kunnen eten als maaltijden kunnen afhalen. Het aanbod bestaat uit gezonde wraps en bowls die gekenmerkt worden door een minimale hoeveelheid aan suikers en verzadigde vetten én een maximale hoeveelheid langzame koolhydraten en eiwitten. Bovendien biedt Fitchen ook heel wat vegetarische en vegan-gerechten aan.”

Het eerste Fitchen-restaurant werd geopend in augustus 2018 door Gentenaar Koen Mortier, een (ex-)personal coach met een passie voor gezonde voeding. Ondertussen telt de Vlaamse keten al vijf restaurants (3 in Gent, 1 in Antwerpen en 1 in Brugge). Het nieuwe restaurant in Leuven wordt dus het zesde Fitchen-restaurant in België. En daar stopt het niet, want dit jaar staan nog een vijftal openingen op de planning, ook in het buitenland.