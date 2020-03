Financiële ondersteuning voor LUMOS-activiteiten dankzij Leuvense kerstmarkt Bart Mertens

24 maart 2020

12u30 2 Leuven De benefietstand voor LUMOS op de Leuvense kerstmarkt heeft 30.085 euro opgeleverd. Ook de toelage van de provincie Vlaams-Brabant en een gift van Rotary Club Zaventem geven LUMOS een financieel duwtje in de rug. “Het mooie eindbedrag gaat naar de verbetering van de moeder- en kindzorg in de elf partnerziekenhuizen die LUMOS ondersteunt”, klinkt het tevreden.

LUMOS heeft een extra financieel duwtje in de rug gekregen. Zo werd er in december 2019 liefst 30.085 euro ingezameld door de inzet van meer dan 200 vrijwilligers op de Leuvense kerstmarkt. De jaarlijkse benefietkaarsenstand - die telkens in het teken staat van een andere vereniging - werd dit keer georganiseerd voor en door LUMOS. Onder meer acteur Steph Goossens en journalist Rudi Vranckx, peters van de organisatie, waren aanwezig op de stand. Ook dankzij een toelage van 20.000 euro van de provincie Vlaams-Brabant en een gift van Rotary Club Zaventem staat LUMOS er nu financieel beter voor om drie activiteiten te realiseren.

Ziekenhuishygiëne

“De komende maanden richt de vrijwilligersorganisatie zich onder meer op een betere moeder- en kindzorg in de elf Afrikaanse partnerziekenhuizen in de Democratische Republiek Congo, Rwanda, Kameroen en Benin”, klinkt het. “In die ziekenhuizen in Benin, Democratische Republiek Congo, Kameroen en Rwanda zal ingezet worden op een betere ondersteuning en capaciteitsversterking van de kraamafdelingen, de neonatale en pediatrische zorg. De middelen worden eveneens aangewend om de ziekenhuishygiëne in het districtsziekenhuis Kabutare in Rwanda te verbeteren. De eerste stappen in de uitvoering van dit project zijn alvast gezet. Verder worden de technische mogelijkheden voor de installatie van de zonneboilers onderzocht. Met de gulle gift vanuit Rotary Club Zaventem gaan we de preventie en behandeling van malnutritie bij kinderen ondersteunen”, klinkt het bij LUMOS.