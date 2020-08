Filosoof Bleri Lleshi stelt boek over corona voor in Hal 5 Bart Mertens

07 augustus 2020

15u30 0 Leuven In Hal 5 in Kessel-Lo stond gisteren een boekvoorstelling op het programma en het onderwerp was brandend actueel: het coronavirus. Filosoof Bleri Lleshi schreef tijdens de coronacrisis het boekje ‘Wat na Corona. Brief aan Vlaanderen’.

“Willen we echt terug naar het oude ‘normaal’ van besparen in de sociale zekerheid, de zorg en het onderwijs en fiscaal pamperen van superrijken? Naar een wereld waar de mensen die de samenleving rechthouden géén helden zijn?”, stelt filosoof Bleri Lleshi in zijn lange brief aan Vlaanderen die we kunnen beschouwen als een krachtig en inspirerend pleidooi om het roer om te gooien. Het coronavirus heeft een aantal problemen inderdaad op scherp gezet maar anderzijds maakt de crisis ook duidelijk dat de mens sociaal, solidair en zorgzaam is. ‘Wat na Corona. Brief aan Vlaanderen’ is verkrijgbaar bij Epo en kost 19,95 euro. Meer info: www.epo.be