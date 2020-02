Filmkoorts slaat toe in Leuven: SLAC presenteert tentoonstelling Cinema 3 Bart Mertens

10 februari 2020

Nu in Los Angeles voor de 92ste keer de Oscars zijn uitgereikt, raakt ook Leuven in de ban van film. Leerlingen en leraars van SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst leggen momenteel de laatste hand aan de tentoonstelling Cinema 3. Die gaat op vrijdag 14 februari om 19 uur in première en loopt tot en met 21 maart. “Tijdens Cinema 3 stellen alle ateliers van ‘Graad 3 jongeren (12 – 18 jaar)’ hun kunstwerken rond het thema film tentoon. Bij de opening wordt de academie in de Dirk Boutslaan volledig ondergedompeld in de filmsfeer”, klinkt het bij SLAC.