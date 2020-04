Filevorming bij de bakker in Heverlee... tot op de spoorweg Joris Smets

16 april 2020

11u27 0 Leuven Opvallend beeld uit Heverlee: daar stond men dit weekend aan te schuiven voor de bakker... op de spoorweg. “Heel gevaarlijk en uiteraard verboden”, stelt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel.

Zondag was het Pasen en daardoor gingen veel mensen ‘s ochtends naar de bakker. Iedereen weet ondertussen wel hoe ‘social distancing’ werkt, maar op een veilige manier aanschuiven bleek toch nog moeilijk in Heverlee. “Je mag nooit stilstaan op een spoorweg”, stelt Thomas Baeken. “Er rijden nog steeds treinen. Maar los van het feit of er nu veel treinen rijden of niet is dit strikt verboden en gevaarlijk.” Buiten het aanschuiven op een spoorweg, lijkt ons onder een slagboom stilstaan ook geen goed plan...