Fikse boete voor nachtwinkeluitbaatster na verkoop sterke drank aan min 16-jarige KAR

19 februari 2020

13u33 1

Een nachtwinkeluitbater in Leuven is veroordeeld tot een geldboete van 800 euro voor de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Parmjit K. verkocht op 10 juni 2017 een wodkaflesje Smirnoff aan een min 16-jarige. Ze kreeg een minnelijke schikking van 250 euro aangeboden, maar de uitbaatster weigerde te betalen. In haar versie klonk dat ze het flesje aan een meerderjarige had verkocht. Agenten tijdens een voetpatrouille deden daarentegen andere vaststellingen. De rechter baseerde zich op de versie van de agenten en veroordeelde de nachtwinkeluitbater tot een geldboete van 800 euro, waarvan 600 euro met uitstel gedurende drie jaar. De vrouw moet nog wel 250 euro aan gerechtskosten extra betalen.