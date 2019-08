Fietsteam van de politie schrijft 2.618 pv's uit op half jaar tijd ADPW

12 augustus 2019

13u37 0 Leuven Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar schreef het fietsteam van de Leuvense politie 2.618 processen-verbaal uit voor verkeersovertredingen begaan door automobilisten en fietsers. Heel wat van die overtredingen werden vastgesteld tijdens toezicht op grote infrastructuurwerken zoals op de Tiensevest en de Tiensesteenweg.

“In 1.578 van de gevallen ging het om parkeerinbreuken door autobestuurders waarvan 125 pv’s voor het parkeren op een fiets- of voetpad, 18 op een parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden en 447 op plaatsen voor vrachtwagens of autobussen. Daarnaast kregen 47 bestuurders een proces-verbaal omdat ze geen veiligheidsgordel droegen of hun kinderen, die meereden als passagier, niet correct hadden vastgemaakt. Verder werden 57 anderen beboet omdat ze al rijdend niet handenvrij aan het telefoneren waren. Het fietsteam nam ook 17 auto’s in beslag omdat de verzekering verlopen was. Pas nadat de eigenaar zich opnieuw in regel had gesteld, werden de voertuigen opnieuw vrijgegeven. En 4 bestuurders die rondreden in een wagen waarvan de technische schouwing vervallen was, werden onmiddellijk naar de controle gestuurd”, vertelt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx.

Fietsers

Het fietsteam had uiteraard ook oog voor de fietsers. Fietsverlichting is een aandachtspunt: 125 fietsers die bij duisternis rondreden zonder of met een defect licht kregen een boete. En 100 fietsers die al fietsend aan het telefoneren waren, gingen eveneens de bon op. Net zoals 145 fietsers die reden in een voetgangerszone en 109 fietsers die fietsten in een verboden richting in een straat of op een fietspad.

Het fietsteam werd ook ingezet om extra toezicht te houden op locaties die bekend zijn als ‘overlastgevoelig’ en waar patrouilles met de politiecombi minder makkelijk geraken. Denk maar aan de vele parken op het grondgebied. “Door zo veel mogelijk zichtbaar aanwezig te zijn, wil politie overlast inperken en personen die met minder goede bedoelingen naar de pleintjes afzakken, denk maar aan kleine drugsdealers, afschrikken. Het fietsteam is daar zeker in geslaagd. Zij stelden 64 processen-verbaal op ten laste van personen die werden betrapt in bezit van drugs, hetzij voor eigen gebruik, hetzij om te verkopen. Daarnaast werden op deze pleintjes en in deze parken onder meer nog 10 pv’s opgesteld ten laste van eigenaars die hun hond niet aan de leiband hielden, 6 voor wildplassen, 4 voor sluikstorten en 2 voor geluidshinder”, weet Vranckx.

Ook preventie en sensibilisering kregen de nodige aandacht. Het fietsteam werd onder meer ingeschakeld voor verkeersonderricht in de lagere scholen in het kader van het BOBBI-project, begeleidde mee de fietsexamens van de leerlingen van het zesde studiejaar, gaf uitleg over veilig fietsen in het kader van het klasadoptieproject en was aanwezig telkens het mobiel verkeerspark werd opgezet.