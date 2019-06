Fietsteam politie stelt 50 onmiddellijke inningen op tijdens acties ADPW

20 juni 2019

Het fietsteam van de Leuvense politie hield woensdag een actie op verschillende locaties in de stad. Hierbij was er aandacht voor verkeersovertredingen door elk type weggebruikers en werd er in verscheidene parken gepatrouilleerd. In totaal stelde het fietsteam 50 onmiddellijke inningen op: 14 parkeerovertredingen, 2 voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, 4 voor het negeren van C3-bord (verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder), 12 voor gsm’en op de fiets, 6 voor fietsen in de voetgangerszone, 2 voor fietsen tegen de rijrichting op fietspad en 10 voor negeren van de verboden richting (C1). Daarnaast werd nog een proces-verbaal opgesteld voor een bromfiets die niet ingeschreven was en een GAS-pv voor een loslopende hond. Tot slot werd nog een portefeuille en een gsm terug gevonden. Deze worden terug bezorgd aan de eigenaar.