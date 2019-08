Fietsteam politie schrijft 42 boetes uit KAR

29 augustus 2019

16u51 0

Het fietsteam van de Leuvense politie heeft woensdag 42 boetes uitgeschreven voor verschillende inbreuken. De actie was gericht op gordeldracht, bromfietsen, overlast in parken en fietsdiefstallen aan het station. De boetes die werden uitgeschreven betroffen het niet dragen van de veiligheidsgordel of het gebruik van mobiele telefoons achter het stuur. Vier fietsers werden geverbaliseerd voor het rijden in de verboden richting. In totaal werden er 27 bromfietsen gecontroleerd, waarvan één bestuurder zijn rijbewijs nog moest inleveren door een uitspraak van de rechtbank. Eén iemand had ook een kleine hoeveelheid drugs op zak.