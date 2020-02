Fietsteam betrapt zwalpende dronken bestuurder KAR

16 februari 2020

Het fietsteam van de Leuvense politie heeft zaterdagnamiddag een dronken bestuurder betrapt. Een patrouille van het fietsteam werd aangesproken door een getuige die de man roekeloos had zien rijden. Kort daarop kon het fietsteam de 43-jarige Brusselaar opmerken terwijl hij zwalpend over de Leuvense ring reed. Ze reden hem achterna en ze konden hem staande houden toen hij via de Blijde Inkomststraat de stad wilde inrijden. Al snel bleek zijn rijstijl te wijten aan dronkenschap. Zijn rijbewijs werd ingetrokken en de man mocht in de cel ontnuchteren.