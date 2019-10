Fietssters naar ziekenhuis na botsing ADPW

01 oktober 2019

Twee fietssters, een 18-jarige uit Genk en een 15-jarige uit Heverlee, werden beiden dinsdagmorgen omstreeks 8 uur met de ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis, nadat ze in de Kardinaal Mercierlaan met mekaar in aanrijding waren gekomen en tegen de grond gingen. Beiden raakten bij de valpartij gewond in het aangezicht.