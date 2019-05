Fietsster zwaargewond nadat wagen haar aanrijdt ADPW

29 mei 2019

Een 55-jarige fietsster uit Kessel-Lo raakte dinsdagavond omstreeks 21 uur gewond toen ze op de Eenmeilaan op de oversteekplaats voor fietsers en voetgangers ter hoogte van het Provinciaal Domein in aanrijding kwam met een personenwagen. De vrouw stak al fietsend de rijbaan over en werd gegrepen door de auto die op dat ogenblik kwam aangereden. Ze ging met een klap tegen de voorruit van de wagen om vervolgens op de grond te vallen. Het slachtoffer werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De verwondingen waren niet levensbedreigend. Beide bestuurders testten negatief op alcohol en drugs. De betrokken wagen, waarvan de voorruit volledig was beschadigd, moest worden getakeld.