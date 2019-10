Fietsster valt over tak op fietspad KAR

30 oktober 2019

Een 43-jarige fietsster uit Heverlee is dinsdagavond omstreeks 18.30 uur ten val gekomen in de Oude Nijvelseweg, een fietspad dat parallel loopt met de Koning Boudewijnlaan. Een tak die over het onverlichte fietspad lag, was de oorzaak van de valpartij. Het slachtoffer hield aan de val een bloedende hoofdwonde over. Ze werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis.