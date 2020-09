Fietsster raakt lichtgewond bij valpartij JSL

30 september 2020

Een 50-jarige fietsster uit Oud-Heverlee is dinsdagavond omstreeks 21 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, nadat ze op het kruispunt van de Steengroevenlaan met de Celestijnenlaan in Heverlee met haar fiets ten val was gekomen. Er waren geen derden bij het ongeval betrokken. Het slachtoffer hield aan de valpartij enkele verwondingen in het gezicht en op het hoofd over. Ze moest een nacht in het ziekenhuis blijven ter observatie .