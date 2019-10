Fietsster naar ziekenhuis overgebracht na botsing ADPW

22 oktober 2019

Een 26-jarige fietsster met Poolse nationaliteit werd maandagavond even voor 19 uur met lichte verwondingen met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis nadat ze op het kruispunt van de Waversebaan en de St-Lambertusstraat in Heverlee in aanrijding was gekomen met een personenauto. Het slachtoffer klaagde van pijn aan een enkel en onderbeen.