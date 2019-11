Fietsster naar ziekenhuis na stevige valpartij ADPW

29 november 2019

Een 20-jarige studente uit Oudsbergen werd donderdagnacht met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, nadat ze in de Kapucijnenvoer met haar fiets ten val was gekomen. Dat gebeurde toen ze met haar rijwiel het trottoir wilde oprijden. De fietsster hield aan de valpartij een flink bloedende snede in het aangezicht over.