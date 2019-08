Fietsster naar ziekenhuis gebracht na valpartij ADPW

23 augustus 2019

Een 57-jarige vrouw uit Kessel-Lo werd donderdagavond even na 17 uur met lichte verwondingen met de ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De vrouw reed met de fiets op het Benedenplein aan de achterzijde van het station en kwam daar in aanrijding met een andere fietser. Beide fietsers gingen tegen de grond. De tweede partij, een 40-jarige man uit Leuven, klaagde van pijn aan de borstkas en een been maar wenste geen onmiddellijke medische hulp.