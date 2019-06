Fietsster loopt hersenschudding op na botsing ADPW

07 juni 2019

Een 30-jarige fietsster uit Leuven werd donderdagnamiddag omstreeks 17 uur met de ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis, nadat ze in de Bondgenotenlaan ter hoogte van de Leopold Vanderkelenstraat in aanrijding was gekomen met een andere fietser. De dame ging met een klap tegen de grond en hield er wellicht een hersenschudding aan over. De tweede fietser die in de aanrijding betrokken was, bleef ongedeerd. Er zijn camerabeelden van de feiten beschikbaar die zullen bekeken worden om uit te klaren wat er juist is gebeurd.