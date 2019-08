Fietsster lichtgewond naar ziekenhuis gebracht ADPW

19 augustus 2019

Een 28-jarige fietsster belandde maandagochtend even na 9 uur in het ziekenhuis, nadat ze op de Tervuursevest in aanrijding was gekomen met een man die wegstapte van zijn geparkeerd voertuig en daarbij het fietspad kruiste. Zowel de bestuurster van de fiets als de man te voet gingen tegen de grond. De fietsster werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De bestuurster van de fiets raakte lichtgewond aan rechterhand en linkerelleboog en klaagde van pijn aan een knie. Ook de man die net zijn geparkeerd voertuig verliet, liep enkele schaafwonden op, maar wenste geen medische zorgen.