Fietsster lichtgewond na aanrijding

04 september 2019

15u08

In de Groenstraat in Heverlee werd dinsdagmiddag een fietsster aangereden. De 61-jarige vrouw uit Heverlee wou aan het kruispunt met de Hertogstraat met de fiets afslaan en hield hierbij het verkeer op de Hertogstraat in de gaten. Ondertussen kwam een 20-jarige bestuurder uit Kortenaken uit de andere richting van de Groenstraat. Beide partijen hadden elkaar niet opgemerkt en het kwam tot een aanrijding waarbij de fietsster lichtgewond werd. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.