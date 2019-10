Fietsster lichtgewond door openzwaaiend portier ADPW

10 oktober 2019

14u20 0

Op de Tiensesteenweg in Heverlee kwam woensdagavond een fietsster ten val door een plots openzwaaiende autodeur. De 53-jarige vrouw uit Bierbeek was met de fiets onderweg in de richting van haar woonplaats toen een 31-jarige man zonder verblijfplaats in België plots zijn autodeur opende. De man had de fietsster op het fietspad niet opgemerkt toen hij wou uitstappen. De vrouw kwam ten val en raakte hierdoor lichtgewond. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.