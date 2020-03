Fietsster knalt tegen openzwaaiend portier JSL

03 maart 2020

Een 20-jarige fietsster uit Leuven is ten val gekomen in de Andreas Vesaliusstraat in Leuven nadat ze tegen een openstaand portier reed. Een 29-jarige bestuurder uit Heusden-Zolder parkeerde zijn auto, opende zijn portier en nam ondertussen zijn laptop op de passagierszetel. Ondertussen knalde het slachtoffer tegen zijn openstaand portier. De fietsster werd met lichte verwondingen naar het Heilig Hartziekenhuis overgebracht.