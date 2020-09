Fietsster gaat tegen de grond JSL

30 september 2020

13u49 1

Een 26-jarige fietsster uit Kessel-Lo is woensdagmorgen even voor 8 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis, nadat ze op de Lei met haar fiets tegen de grond ging. Er waren geen derden bij het ongeval betrokken. De vrouw hield aan de valpartij een flinke buil op het hoofd over.