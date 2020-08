Fietsster gaat over de kop Joris Smets

17 augustus 2020

13u17 0

Maandagochtend omstreeks 9 uur is een 43-jarige fietsster gewond geraakt aan de arm toen ze op de Aarschotsesteenweg tegen de grond ging. De vrouw reed op het fietspad toen een auto de inrit van een privéwoning verliet. De fietsster schrok toen ze de wagen opmerkte, ging hard in de remmen en ging over de kop. Ze werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg.