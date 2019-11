Fietsster bewusteloos na klap tegen openzwaaiend portier ADPW

28 november 2019

Een 25-jarige fietsster uit Leuven werd woensdagavond omstreeks 19 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis, nadat zij op de Naamsesteenweg tegen een openzwaaiend portier van een geparkeerde auto was geknald. Het slachtoffer kwam met een klap tegen de grond terecht en was even bewusteloos.