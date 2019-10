Fietsster (20) aangereden KAR

20 oktober 2019

Een 20-jarige fietsster uit Grez-Doiceau is vrijdagmiddag aangereden op de Naamsesteenweg in Heverlee door een automobilist. De vrouw was onderweg op de Naamsesteenweg richting Namen. Ter hoogte van de Hertogstraat werd ze aangereden door een 44-jarige man in een auto. Hij had de jonge vrouw niet gezien toen hij rechts afsloeg met zijn wagen. De fietsster werd licht gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.