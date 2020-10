Fietsster (18) met smartphone in de hand rijdt frontaal op auto JSL

08 oktober 2020

12u54 0 Leuven Woensdagochtend kwam het tot een frontale aanrijding tussen een automobilist en een fietsster in de Beeklaan in Heverlee.

De 47-jarige man uit Herent reed stapvoets in de richting van de Broekstraat toen er een 18-jarige fietsster uit de andere richting kwam gereden. De jonge vrouw had een hoofdtelefoon op en haar smartphone in de hand. Het kwam tot een frontale aanrijding waarbij de jonge vrouw ten val kwam. Ze werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.