Fietsstad Leuven schakelt versnelling hoger: “Suggestiestroken in 12 bijkomende straten” Bart Mertens

26 juni 2019

15u00 0 Leuven Er komen fietssuggestiestroken in twaalf bijkomende straten in Leuven. In zes straten in de Leuvense binnenstad zijn op dit moment al okerkleurige stroken. “De fietssuggestiestroken geven een duidelijke plaats aan de fietser op plaatsen waar de rijbaan te smal is voor een fietspad”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

In het verleden werden al fietssuggestiestroken aangebracht in enkele Leuvense straten zoals de Bondgenotenlaan, de J.B. Van Monsstraat, de Kapucijnenvoer en de Naamsestraat. “We ondervinden dat het beoogde effect bereikt wordt. Er werd dan ook een nieuwe lijst opgesteld van straten die voor een gelijkaardige inrichting in aanmerking komen op basis van breedte van de weg en het intensief gebruik door fietsers”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V).

570.000 euro

Enkele belangrijke straten waar fietssuggestiestroken zullen worden aangebracht zijn de Holsbeeksesteenweg van aan de parking Provinciedomein tot aan het fietspad in de Gemeentestraat, de Oudebaan (tussen Ziekelingenstraat en Koningin Elisabethlaan), de Tervuursestraat, de Tessenstraat, de Maria Theresiastraat, de Andreas Vesaliusstraat en de Goudsbloemstraat. In de Bondgenotenlaan zullen ook nieuwe fietssuggestiestroken worden aangebracht na de geplande herasfalteringswerken. “Een aantal straten worden dit najaar aangepakt. Voorjaar 2020 volgen de andere. In totaal gaat het over een investering van 570.000 euro”, besluit schepen Vansina.