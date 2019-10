Fietsspiraal open voor fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers Bart Mertens

11 oktober 2019

17u01 4 Leuven De langverwachte fiets- en voetgangersbrug tussen Kessel-Lo en het centrum van Leuven is een feit. De brug over de treinsporen en de fietsspiraal verbinden nu de Martelarenlaan met het Martelarenplein. “Vanaf nu kunnen inwoners en bezoekers vlot en veilig de treinsporen oversteken”, zegt Dirk Vansina, schepen van Openbare Werken (CD&V).

“De fietsspiraal draagt bij aan de ambitie om van Leuven een echte fietsstad te maken. Deze vlotte en veilige verbinding over de spoorbedding is een belangrijk element in het plan om Kessel-Lo met het stadscentrum te verbinden”, vertelt schepen Vansina. Ook collega David Dessers (Groen) is tevreden. “Het afwerken van de fietsspiraal betekent een grote stap vooruit voor de fietsers. Samen met het toelaten van fietsen op het Professor Van Overstraetenplein, de fietsenstalling onder het Martelarenplein en de herinrichting van het fietspad aan het KBC-kantoor zal de fietsspiraal het comfort voor de fietser in de stationsomgeving sterk verhogen”, aldus de Leuvense schepen van Mobiliteit.

15 km/uur

U leest het goed: het fietsverkeer van en naar de Tiensepoort mag nu ook over het Professor Van Overstraetenplein -de esplanade voor het stadskantoor- rijden. “Het plein blijft wel een voetgangerszone maar stapvoets fietsen is toegelaten. Op die manier kunnen fietsers en voetgangers genieten van een veilige en vlotte verbinding, met respect voor elkaar. Ook op de brug over de spoorweg en de fietsspiraal rekent het stadsbestuur op de hoffelijkheid van alle weggebruikers. De aangewezen maximumsnelheid is 15 kilometer per uur”, klinkt het. Bromfietsen zijn wel verboden op de brug, de fietsspiraal en de esplanade.

Fietsenparking

NMBS bouwt momenteel ook een nieuwe ondergrondse fietsparking onder het Martelarenplein voor 4.000 fietsen. Schepen Dirk Vansina: “De werkzaamheden aan de fietsparking duren nog tot eind 2020. Omwille van de werfzone blijft de doorgang van de fietsspiraal naar het Martelarenplein wel beperkt maar we willen de fietsspiraal nu toch al in gebruik nemen. De trappen aan het seinhuis worden in de loop van dit najaar ook opengesteld. Ondertussen kunnen voetgangers gebruik maken van het hellend vlak van de fietsspiraal. Tijdelijke antislipmatten zorgen er voor dat de spiraal veilig is. De aannemer brengt in het voorjaar, zodra het weer het toelaat, een definitieve antislip-laag aan.”