Fietssnelweg Leuven-Aarschot (F25) moet drukke Aarschotsesteenweg vervangen ADPW

05 oktober 2019

17u15 1 Leuven Een groot deel van de plannen van de fietssnelweg F25 v an Leuven naar Aarschot zijn klaar. Het traject loopt langs Klein Langeveld (Holsbeek), Pleinstraat (Holsbeek), Puttebroekstraat (Wilsele) en Eendebroekstraat (Wilsele). Dinsdag volgt er in Wilsele een infomoment voor de omwonenden.

De toekomstige fietssnelweg Leuven-Aarschot (F25) is zestien km lang en zal een beter route zijn dan de drukke en heuvelachtige Aarschotsesteenweg. De F25 vertrekt aan het station van Leuven en loopt grotendeels parallel aan de spoorweg door Kessel-Lo, Wilsele-Putkapel, Rotselaar, Wezemaal, Gelrode, en komt via de spoorwegbrug tot aan het stationsgebouw in Aarschot.

Grote vernieuwingen in Holsbeek en Wilsele

“De plannen voor de aanleg van het deeltraject van de fietssnelweg tussen Holsbeek en Wilsele-Putkapel zijn klaar. Dit deel van de fietssnelweg is 2,3 km lang en kent drie grote vernieuwingen”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “Zo is er een nieuwe fietsweg gepland langs het talud van de E314 in Holsbeek om van Klein Langeveld richting Pleinstraat te fietsen. De Pleinstraat wordt via de huidige onderdoorgang gekruist, maar wordt heringericht voor meer veiligheid en comfort”, verduidelijkt Hans Eyssen, burgemeester van Holsbeek (CD&V).

Vervolgens zet de route zich verder richting Aarschot via de andere zijde van de E314 en daarna loopt ze langs de spoorweg. Ook hier zal de provincie nieuwe infrastructuur voorzien. Ter hoogte van de Bosstraat, met de huidige moeilijk befietsbare tunnel, wordt een nieuwe tunnel voorzien die aangepast is aan fietsverkeer. Daarna gaat de route verder aan de andere zijde van de spoorweg.

“Met deze plannen zijn we opnieuw een stap dichter bij een betere ontsluiting van Leuven voor wie van Aarschot komt. Als de F25 af zal zijn, zal het een stuk veiliger en aangenamer zijn voor fietsers tussen Aarschot en Leuven. Ook op Leuvens grondgebied zal het heel wat aangenamer fietsen worden. Zo krijgt de Eenmeilaan, die deel uitmaakt van deze fietssnelweg, een afgescheiden fietspad van vier meter breed”, zegt David Dessers, schepen van mobiliteit van de stad Leuven (Groen). “Door de aanpassingswerken aan de Eenmeilaan zal ook de aansluiting van het fietsverkeer vanuit de Wipstraat, Achturenstraat en Lentedreef in Kessel-Lo naar de fietssnelweg vlotter en veiliger zijn”, vult Dirk Vansina, Leuvens schepen van openbare werken (CD&V), aan.

De komende twee jaar werkt de provincie dit dossier verder technisch uit met de opmaak van de technische plannen en de grondverwervingen. Als alle procedures en vergunningen vlot verlopen, zal dit stuk van de fietssnelweg in 2021 of 2022 aangelegd worden. De kosten voor dit deeltraject worden momenteel geraamd op 3,5 miljoen euro. De provincie Vlaams-Brabant treedt op als bouwheer en staat ook in voor de financiering. Ook Vlaanderen zal een deel van de kosten dragen via cofinanciering vanuit het Fietsfonds. De provincie Vlaams-Brabant werkt voor dit project nauw samen met de stad Leuven, de gemeente Holsbeek en het Agentschap Wegen en Verkeer.