Fietsschool leerde 130 volwassenen en studenten fietsen in 2018 Bart Mertens

09 juni 2019

16u00 0 Leuven De Fietsschool leerde vorig jaar 130 (jong)volwassenen fietsen. Ruim 60% van de deelnemers fietst zes maanden na hun lessen nog steeds. Met ‘De Fietsschool’ boekt Mobiel 21 dan ook een succes en dat werd vandaag gevierd op de eerste Fietsschool Familiedag op het Blauwputplein in Kessel-Lo.

De Fietsschool Familiedag brengt iedereen die de voorbije 8 jaar betrokken was bij De Fietsschool weer samen: leerlingen en oud-leerlingen, hun familie, lesgevers, partners van De Fietsschool, buren en vrijwilligers. Hannelore, lesgeefster bij De Fietsschool: “Met onder meer een tweedehands fietsverkoop, een loopfietsenparcours en workshops fietsherstel was het één groot feest. Bezoekers konden ook fietssystemen testen om te fietsen met kinderen. Tegelijkertijd is deze dag ook de ideale gelegenheid om meer te leren over de noden en de mobiliteitscontext van de (nieuwe) leerlingen en hun familie.”

Mobiel 21

Mobiel 21 onderzoekt ieder jaar welk effect de lessen van Fietsschool Leuven hebben. De informatie wordt verzameld via een enquête aan het begin en einde van een lessenreeks en een herhaling na 6 maanden. Zo blijkt dat zes maanden na afloop van de fietslessen dat 60% van de cursisten zijn blijven fietsen. Eén op vier fietst na afloop nog dagelijks. De meerderheid van de nieuwe fietsers geven aan dat ze zich beter voelen sinds ze kunnen fietsen en dat ze gemakkelijker op hun bestemmingen geraken en nieuwe plekken ontdekken met de fiets. Onder gen cursiste Emma: “Eindelijk kan ik fietsen! Ik heb de fietslessen cadeau gekregen van mijn man. En nu ik mijn fietsdiploma heb, kan mijn dochtertje amper wachten om samen in de stad te gaan fietsen. Ik heb geen bus of auto meer nodig nu ik kan fietsen.”

15 lessen

Nog dit: een lessenreeks telt 15 lessen. Vanaf les 3 kunnen de meeste deelnemers trappen. Vanaf de zesde les kan een meerderheid goed genoeg fietsen voor een rit op straat. Vanaf les twaalf is de meerderheid vaardig genoeg om op straat te fietsen in stadsverkeer. Na afloop behaalt bijna 80% van de deelnemers die begonnen aan de opleiding een fietsdiploma. Lalynn Wadera, schepen van Diversiteit en Onderwijs Stad Leuven: “Het is mooi om te zien hoe we met de Fietsschool de wereld van de deelnemers echt verruimen. Ineens is de afstand tot winkels, scholen en andere fijne ontmoetingsplaatsen vlot te overbruggen.” In 2019 heeft Mobiel 21 de ambitie om iedere deelnemer toegang te geven tot een fiets. Het niet hebben van een fiets blijkt namelijk de grootste hindernis om te blijven fietsen. “Daarom werken we met verschillende partners aan een leasesysteem dat het fietsbezit bij de doelgroep moet verhogen. Mobiel 21 ging daarvoor al gesprekken aan met mogelijke partners”, klinkt het.