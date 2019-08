Fietspad voor het stadskantoor vuurrood geschilderd Als dat niet opvalt... EDLL en ADPW

14 augustus 2019

Het fietspad aan het KBC-kantoor op het Martelarenplein en voor het stadskantoor is vuurrood geschilderd. Een bewuste keuze van het Leuvens stadsbestuur om het verkeer voor alle weggebruikers duidelijker en vooral veiliger te maken. “Rond het stadskantoor zijn er vaak conflicten tussen geparkeerde auto’s en fietsers. Er moest een ingreep gebeuren om de situatie veiliger te maken. Er is nu een vuurrood tweerichtingsfietspad gemaakt dat afgescheiden is van de rijweg met een grote boordsteen. Ook aan de andere richting gaat het fietspad verder om voorbij de Maria Theresiastraat te geraken, maar wel met haaientanden voor de auto’s. Zo is het duidelijk dat fietsers daar voorrang hebben”, zegt schepen voor Mobiliteit David Dessers. “Dat de fietspaden vuurrood zijn geschilderd valt enorm hard op, maar dat is net leuk en vooral duidelijk naar de start van het nieuwe schooljaar”, aldus David Dessers.