Fietspad en rijweg aan Vaartdijk vanavond opnieuw open Bart Mertens

29 mei 2019

16u00 0 Leuven De voorbije maanden werd de oude kade Beneo-Remy II in Wijgmaal volledig vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden moest het verkeer tijdelijk over één rijstrook. Vanaf vanavond is de weg opnieuw open voor het verkeer.

De oeverconstructie en bijhorende loskade van het voedselverwerkingsbedrijf Beneo-Remy, langs het kanaal Leuven-Dijle in Wijgmaal bij Leuven, was sterk verouderd en in slechte staat. Daarom hebben De Vlaamse Waterweg nv en het bedrijf de kanaaloever over een afstand van honderd meter volledig vernieuwd en de oude kade vervangen door een nieuwe aanmeerplaats en oeverconstructie. Gelijktijdig heeft Beneo-Remy nv ook een nieuwe losinstallatie geplaatst. “Om de werken aan de nieuwe oever en kade veilig te kunnen uitvoeren moest het wegverkeer sinds februari alternerend over één rijstrook rijden. Nu de werken zijn afgerond wordt de rijweg en het jaagpad vanaf vanavond opnieuw vrijgegeven”, laat Liliane Stinissen van De Vlaamse Waterweg nv optekenen.