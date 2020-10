Fietskoerier botst op auto JSL

05 oktober 2020

Zondagavond kwam het tot een aanrijding tussen een fietser een automobilist. Een 22-jarige man uit Lommel wou in de Naamsestraat in Leuven zijn auto keren ter hoogte van de Sint-Michielskerk. Tijdens dit manoeuvre botste er een fietskoerier tegen de auto. De 25-jarige man uit Aalst had gezien dat de auto aan een manoeuvre begonnen was maar wou de auto toch nog links inhalen. Door de aanrijding kwam de fietser ten val en hij werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.