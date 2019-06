Fietsertjes van 9 en 11 naar ziekenhuis na zware valpartij op Keizersberg KAR

03 juni 2019

Twee jonge fietsers zijn zondagavond afgevoerd naar het ziekenhuis na een smak met hun fiets op de Keizersberg in Leuven. De 9- en 11-jarige zaten samen op een fiets maar kwamen in de problemen toen een van hen met zijn voet in de spaken terechtkwam. Terwijl de hulpdiensten werden verwittigd, kregen de jonge slachtoffers de eerste hulp van enkele voorbijgangers. Eén van de twee jongens was even buiten bewustzijn. Er kwam een MUG-team ter plaatse en de jongetjes werden elk apart naar het ziekenhuis overgebracht.