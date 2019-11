Fietsers naar ziekenhuis na valpartijen ADPW

03 november 2019

13u24

Een 44-jarige vrouw uit Leuven werd zaterdagavond omstreeks 22 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis, nadat ze op het kruispunt van de Tiensesteenweg en de Meerdaalboslaan met haar fiets ten val was gekomen. De vrouw klaagde van een pijnlijke arm. Zaterdagmorgen om 10 uur was al een eveneens 44-jaar oude fietsster naar het UZ Gasthuisberg overgebracht. Zij was in de Mechelsestraat met haar elektrische fiets met fietskar ten val gekomen. De vrouw liep een hoofdwonde op. In geen van de twee gevallen was er een derde bij het ongeval betrokken.