Fietsers naar ziekenhuis na botsing met elkaar KAR

19 januari 2020

15u36 0

Twee fietsers zijn zaterdagmiddag gevallen nadat ze met elkaar in aanrijding kwamen in de Burchtstraat in Leuven. Toen een 24-jarige vrouw uit Leuven met haar fiets afsloeg om de Riddersstraat in te rijden werd ze aangereden door een 18-jarige fietser die uit de andere richting kwam. Beide fietsers kwamen ten val en werden met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.